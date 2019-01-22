﻿老撾遺世瀑布

佛國老撾（Laos）不但以寺廟眾多聞名，多變的自然風光同樣引人入勝，其中在古都琅勃拉邦（Luang Prabang），便有遺世壯觀的關西瀑布。在此除可攀山涉水遠觀瀑布飛瀉的情景，更可走入碧綠池水暢泳。文、圖：韋利



鳴謝：Rosewood Luang Prabang



遊人前來老撾北部古城琅勃拉邦，大都旨為沉浸在佛國異色當中，然而除了到寺廟誦經冥想，或於大街為僧侶清晨布施，走到當地的關西瀑布（Kuang Si Waterfall），一樣可以洗滌心靈。



這個離開市中心約大半小時車程的瀑布，對不少人來說或許聞所未聞，惟有如遺世國度的純美景色，卻一直流傳着許多神話傳說。而當抵達瀑布區，更讓人眼前一亮，率先見到一個個由瀑布流水形成的碧潭，皆清澈翠綠得有如寶石一般，面對如此出塵美景，不少遊客抵不住誘惑，紛紛換上泳衣，跳入泉水之中，與大自然融為一體。只是更美的風光尚在後頭，沿路所見，景色繽紛多變，時而是湍急溪流，時而是平靜泉水。



終於來到中心點的主瀑布，百多米的它原來由大大小小的瀑布群所組成，站在觀景橋遠眺流水飛瀉而下，已覺壯麗可觀，惟更有趣是可拾級走到瀑布崖頂，雖然沿途要攀山涉水，卻別有一番清涼暢快的滋味！



遊湄公河 靜賞夕陽



看過壯觀的關西瀑布，回到市中心的湄公河畔，尚有優美景致等待我們。眾所周知，流經中國、緬甸、泰國、柬埔寨和越南等多國的湄公河，是東南亞最長的河流，其中在老撾的一段，便會貫穿琅勃拉邦，當地便有不少觀光遊船，提供暢遊湄公河的行程。



不知不覺已近黃昏，遊船剛好駛至最美的河段，前方除了翠綠的山頭，還有動人的日落美景，此時船家索性將引擎關掉，讓我們靜賞慢慢西沉的夕陽，直至漫天艷紅的落霞，我們才不捨地打道回航！



旅遊記事簿



持特區護照或BNO護照前往老撾均須簽證，費用250港元。



查詢：2544 1186（老撾駐港領事館）



乘國泰航空至泰國曼谷，再轉乘Bangkok Airways至琅勃拉邦，機票價錢約6,278港元，已包相關附加費用。



網頁：www.cathaypacific.com



琅勃拉邦瑰麗酒店推出四日三夜的療瘉靈性之旅，包三晚酒店住宿，連同寺廟冥想、食材尋覓烹飪班及古法療程等，價錢約42,900港元起。



地址：Nauea Village, Luang Prabang, Laos PDR



網頁：www.rosewoodhotels.com/luang-prabang



www.tourismlaos.org（老撾旅遊網頁）