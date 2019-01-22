﻿瑞士3 老屋餐廳 古早風味

瑞士之行最後一站是旅遊勝地Luzern，重遊琉森湖畔和卡貝爾木橋，並在觀賞雕刻細膩感人的垂死獅子像後，漫步前往咫尺之隔的瑞士老屋享用地道菜餚。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



古色古香 懷舊美饌



與瑞士酒店管理校友聚會後，Fifi和舊同學結伴重遊位於德語區的名勝Luzern，並前往於琉森酒店管理學院畢業友人力薦的Old Swiss House享用懷舊瑞士晚餐。逾七十年歷史的老店，至今由Buholzer家族第四代傳人經營，地道瑞士菜式風味如昔，且被歐洲老饕奉為圭臬的殿堂級飲食指南《Gault et Millau》推崇，難怪歷年客人包括歐洲皇室貴族、美國前總統尼克遜和卡特、前蘇聯領導人戈爾巴喬夫，以及貓王皮禮士利和紅星奇洛李維斯等政商、演藝名人。



是夜晚餐頭盤龍蝦忌廉湯用上足料龍蝦配合蔬菜、香料炮製，先用龍蝦殼熬出精華，再加入忌廉令質感滑稠，豐盈香濃，帶有醇厚干邑香氣，可口窩心。接着的龍蝦麵條，選用鮮甜軟嫩的野生南非龍蝦，配以蛋香撲鼻的Taglierini麵條，樸實而不失滋味。



至於Fifi揀選的Wiener Schnitzel，由侍應推出餐車，先將牛仔肉撲上蛋漿和麵包糠，然後以一塊牛油煎香，瞬間四周充滿肉香，入口外層薄脆金黃，內裏鮮嫩多汁，配合蛋香撲鼻的全蛋粗麵，舌尖頓時感到滿足。同行友人品嚐的傳統Wiener Tafelspitz，風味和維也納版本有別，維也納Plachutta的清燉牛肉沿用牛臀部位入饌，口感細軟，且配合骨髓，並以味道濃郁的牛高湯提味；至於這瑞士老屋的清燉牛肉，以牛腩部位配合味道淡雅的蔬菜高湯和香料燉煮，牛腩薄片口感爽脆，帶軟黏膠質，味道清甜而不失層次。難得人在瑞士，同學選了酒體醇厚、帶櫻桃和醋粟味，以及富胡椒氣息的Gerald Clavien Syrah 2014配搭紅肉菜餚，同時緬懷過去在酒釀產地Valais當實習生的青葱歲月。經典Zuger Kirschtorte櫻桃撻源自毗鄰Zug省份，由香脆曲奇餅、櫻桃酒奶油糖霜、櫻桃酒榛果蛋白糖霜及海綿蛋糕組成，質感香脆輕盈，榛果和Kirsch櫻桃酒香撲鼻，甜美醉人，正好為懷舊瑞士晚餐畫上圓滿句號。



Old Swiss House



地址：Löwenpl 4, 6004 Luzern, Switzerland



電話：41 41 4106171