﻿藝術玩具復興香港製造

曾幾何時，香港製造的玩具出口量冠絕全球，但隨着工廠北移而逐漸式微。今天，有一群喜愛收藏和創作藝術玩具的年輕人，希望藉獨特設計風格，創作出能表達自己想法的藝術玩具（Art Toy），讓「Made in Hong Kong」出品流傳世界各地！



由Ausun和Kitty組成的Don't Cry In The Morning（DCITM），是香港少數自家製獨立玩具的創作團隊，他們熱愛插畫，想把自己有趣、可愛的畫作變為實物，於是在2013年底開始嘗試上網自學製作玩具。2015年二人全職投入製作藝術玩具，設計樹脂玩具角色，一手包辦塑形、打磨、上色等工序，一般每款限量生產五至十個。2016年，DCITM開始創作搪膠玩具角色，源自日本怪獸文化設計的「怪獸野骨」及去年新推出角色「打和怪獸」等，都很受歡迎。



除了親手製作玩具外，連發貨都要親力親為，幸好現代科技發達，他們會先在網上發佈新作，再以電郵接受定單，有時超額認購更要抽選買家。Ausun認為，網絡資訊發達有助小眾玩具發展。「我們普遍的定單來自日本、泰國、美國和內地，更試過有來自歐洲立陶宛，可能通過社交媒體，加上網上支付平台，容易擴展到世界各地，機會也隨之而增加。」Ausun續表示，香港以前是著名的玩具製作基地，現時很多外國人都想找回「香港製造」的舊玩具，「我們這一代人，其實可以做回一些香港曾經很輝煌的事，就是製作藝術品形式的玩具。」



《香港文化藝術玩具展覽》由即日至1月30日（星期一及公眾假期休息）在荔枝角億利工業中心6樓612室舉行，逾三十名創作者利用藝術玩具概念，演繹他們對香港文化的印象。



文：Katrina 圖：黃頌偉



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