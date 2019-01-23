﻿星級時裝攝影展

當攝影遇上時尚，擦出意想不到的火花，昇華至亮眼的藝術品。太古地產ArtisTree與攝影展覽基金會（Foundation for the Exhibition of Photography）攜手合作舉辦《Beyond Fashion》免費攝影展覽，由藝術史學家Nathalie Herschdorfer策展，挑選四十八位星級攝影師及新進藝術家逾百件攝影及影像作品，讓公眾認識時尚攝影的藝術價值。不論是攝影迷，還是時裝迷，豈能錯過？



是次展覽可謂群「星」拱照，事關部份作品出自星級攝影師之手，譬如SHOWStudio主理人、英女皇御用攝影師Nick Knight，他的風格前衞創新，觀眾有機會欣賞到其經典作品《Snakes for Alexander McQueen》，群蛇緊貼女模的樣子，營造出一種詭秘的氛圍。



街拍達人Scott Schuman亦展示作品，他擅於街拍具時尚品味的素人，更無意中拍攝了南韓名模裴正南！裴正南外，相中明星多不勝數，包括時尚教主Kate Moss、「碧咸嫂」Victoria Beckham等，如欲了解展覽更多詳情，密切留意明天（1月24日）出版的《星島日報》或網上《ArtCan》專頁。



《Beyond Fashion》攝影展覽



日期：即日（1月23日）至2月24日（日）



時間：10:00am至8:00pm



入場費：免費（須預先在網上登記）



地點：鰂魚涌英皇道979號太古坊



康橋大廈1樓ArtisTree



查詢：artistree@swireproperties.com



備註：展覽將於2月5日（二）及6日（三）關閉，並於2月14日（四）至17日（日）、21日（四）至24日（日）開放至2:30pm。