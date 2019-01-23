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﻿運動服韓潮襲港

2019-01-23 列印
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　　K-Swiss首間全新概念店登陸沙田新城巿廣場，並引入全新的服飾系列，經典的California Classic當然是賣點，不過首推韓國支線更成為熱話，如運動套裝、羽絨外套及衞衣，都是今日韓國最受歡迎的款式，相信會極受年輕人歡迎。有機會到店內購物的話，不妨欣賞新店的設計，設計師將網球運動元素巧妙地融入其中，最有趣的是網球比賽常見的比分出現在坐椅上，而品牌更將所有Heritage鞋款砌成一幅鞋牆。

文︰Angel

查詢︰3584 8048
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