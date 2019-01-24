﻿夢幻台場teamLab美術館

日本數碼互動藝術工作室teamLab，近年在世界各地舉行的數碼藝術展覽，因繽紛悅目、創意滿分而大獲好評，早前teamLab更在日本東京台場的人氣旅遊熱點Palette Town開設首家常設美術館，日後欲來朝聖便更見方便。



文、圖：林逸 鳴謝：Mukoangie事務所



協力：Muko、Angie＠Mukoangie



全球第一家teamLab常設美術館MORI Building DIGITAL ART MUSEUM，去年於東京台場地標建築大摩天輪旁邊的Palette Town開幕。teamLab的大名，相信不少朋友已曾聽過，這個由豬子壽之（Inoko Toshiyuki）創辦、結合CG動畫師、音樂人、電腦及數碼技術專才、建築師及藝術家等組成的創意藝術團隊，以繽紛悅目、變化多端的大型數碼光影藝作為人津津樂道，加上展品多會跟參觀者構成互動元素，教人看得及玩得暢快。



這趟teamLab回歸日本開設的常設美術館，佔地廣達一萬平方米，館內動用五百二十台電腦及四百七十台投影機，打造出大約五十件以「Borderless」（無邊界）為主題的精采數碼影像藝作。



我跟「踩過界」來到東京的關西觀光大使兼搞笑二人組合Mukoangie的Muko（木哥）及Angie（杏子）一起到訪美術館，甫踏入展館便發覺館內真是沒有邊界，因為不論牆壁、天花及地板，悉數都是繽紛悅目的主題投影，只要轉一圈，已不能分辨東西南北，加上不設既定參觀路線，讓大家自由發揮亂竄，下一步會看到甚麼，實在難以預測，不過卻能為觀眾們帶來無限驚喜。



有興趣前來「打卡」，請留意整個美術館其實可細分為五大區域，最大的「Borderless World」便是個無邊界的世界，內有多組數碼展品供大家自由探索，重點是《Universe of Water Particles on a Rock where People Gather》（大圖），是個結合立體台階、瀑布投影及花鳥影像的偌大空間，超級夢幻；此外，在漆黑的環境下摸索，又會發現許多花花世界、由水晶吊飾與滿室鐘子構成的奇幻空間、無限的透明空間等精采場景，最好玩是只要大家一走進場景中，便能與投影出來的影像產生互動效果，出現千變萬化的景象。



MORI Building DIGITAL ART MUSEUM



地址：東京都江東區青海1-3-8台場Palette Town



門票：成人3,200日圓（約220港元）



四歲至中學生1,000日圓（約68.6港元）



交通：由新橋乘新交通Yurikamome至青海站徒步約三分鐘



網頁：borderless.teamlab.art/jp