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﻿靚價新版 XC40 T4精緻入門

2019-01-24 列印
■原廠電控皮椅質感柔軟舒適。
■數碼儀錶板、9吋中控台屏幕和水晶波棍頭均是標準配置。
■後排空間合理，玻璃頂大大加強開揚感。
■外形包裝跟原本沒分別，標準配用18吋胎軨。
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        入門級SUV玩樂車市場風起雲湧，有見凌志UX來勢洶洶，富豪立即推出XC40 T4 Inscription SE入門新版，車價降低了三萬元至$409,800起 ，刪減了幾項配套，包裝依然豪華。文：彭志揚　圖：William

        XC40 T4 Inscription SE新版刪減了Pilot Assist自動泊車系統、手機無線充電座和雙色車身。標準配套依然豐富，LED頭燈、18吋胎軨、真皮座椅、電控前座、9吋觸控屏幕、玻璃頂、電尾門等統統齊備，豪華度不遜同級SUV對手。

　　XC40內外設計創新，空間合理，駕乘感舒適。T4版配備動力較細2公升Turbo引擎，不過30.6kgm扭力配合8速自動波箱，起步衝勁十足。四驅配合Dynamic懸掛，攻彎穩健抓地力強。原車配有危急自動煞車、防止車道偏移及自動回中等功能，安全設施充足。
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