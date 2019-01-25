﻿80分鐘續航無線吸塵

LG最近新推出的CordZero A9無線吸塵機，特別採用雙電池組設計，續航力長達八十分鐘，大家可以慢慢為家居「洗邋遢」迎豬年了！



文：阿卓爸爸 圖：蔡建新



產品查詢：3543 7777



舒適人體工學手把



無線吸塵機擺脫電線束縛，的確非常方便，但礙於電池供電問題，摩打功率不宜太大。其次是電池的電量有限，無法像有線吸塵機般提供大量電能，所以無線吸塵機續航力研發難免有所限制。LG新推出的CordZero A9無線吸塵機（型號：A978VA），以快速更換電池增加續航力，隨機附送兩個可互換的獨立充電電池，用家可同時間為兩個電池充電。吸塵時用其中一個電池，在一般模式（使用短型手持式）下，使用時間最長約四十分鐘，當電量耗盡時，可快速更換已預先充電的電池，令吸塵機續航力達八十分鐘！相比大部份無線吸塵機，當電量用光後，要整部機安放在充電器中等待充滿電，這個快速更換電池方法的確較方便。



此外，人體工學手把在吸塵機主體與地面成四十五度角時，會自動調節摩打和電池的最佳配重，有效減輕手部負擔，這項設計還獲得美國Ergonomics認證。值得留意的還有吸塵機吸頭內建了摩打，有助帶動滾刷轉動，更有效地清潔硬地板、地毯等多種材質地面的塵粒。



售價：$7,290



【測試評語】 噪音抑制抵讚



CordZero A9無線吸塵機的噪音抑制值得一讚，加入了大量靜音設計，抽氣扇音頻降低不少，就是夜間使用也不怕擾人。使用時，阿卓爸爸發現很多人體工學細節，例如手柄有特別的支撐點，用得非常舒服，長時間用也不會太累。