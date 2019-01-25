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﻿【其他選擇】　　五小時充滿電

2019-01-25 列印
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　　BOSCH這部二合一設計無線直立式吸塵機（BBHL21840），能針對不同的死角清潔任務，配狹縫吸咀連家具底也可快速清潔。新研發鋰離子電池，初級吸力工作下，能夠有四十分鐘續航力，充電時間只需五小時。

售價：$2,898 查詢：2623 7100
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