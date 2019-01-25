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﻿《Days Gone》4月屍殺

2019-01-25 列印
■《Days Gone》珍藏版 售價$1,088
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　　近年PS4不少獨佔遊戲都甚有睇頭，好像全新IP《Days Gone》，雖然又是熟口熟面的末世喪屍主題，但那被成千上萬喪屍追殺的情景，未玩已覺緊張刺激。推出時間經歷一拖再拖，現在終落實4月26日有得玩！廠方同時亦公開了發售詳情，包括推出限量珍藏版Boxset，當中包含主角迪肯聖約翰及他的鐵騎模型、一套六款扣針徽章、原聲Soundtracks、美術畫集、Days Gone布章、4張貼紙等等。值得一提的是，現時於PS Store預訂下載版，或者購買首批光碟版，均會送特典內容，可以提早解鎖武器浪跡者十字弓及獲取強化道具。

文：Joe

查詢：asia.playstation.com
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