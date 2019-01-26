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﻿精明打造 小童Party Look

2019-01-26 列印
黑色波點連身裙 原價$480 優惠價$240
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        過年團拜，當然要幫囝囝及囡囡打扮得靚靚，一向擅長設計派對童裝的Monsoon Children，今個冬日推出大量連身裙及有型西裝套裝，春節期間更會以低至五折發售，各位家長攜同小朋友試身，就保證買得稱心滿意喇！

        　　英倫的時尚孩童品牌Monsoon Children，向來以優質設計見稱，今個冬日繼續有大量精緻選擇，包括連身裙、刺繡外套、水晶頭飾、閃粉搭帶鞋、有型西裝套裝等，優雅、可愛造型統統齊備，要讓小朋友輕鬆變身小淑女和小紳士，絕對輕而易舉。春節期間，品牌推出節日優惠，部份精選男女童裝會以五折至七折發售，多買幾款，就可替家中的小王子、小公主Mix & Match了。

Monsoon Children

查詢︰2485 2728
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