﻿Galaxy A8s全熒幕新觀點

全熒幕手機潮流不斷演變，繼劉海及水滴造型後，緊接上位的是開孔式設計，且看Samsung年度第一擊Galaxy A8s，所用的Infinity-O全熒幕，正是在畫面左上方開一個窿，前置鏡頭直接嵌入熒幕，可謂新鮮感十足。



快速滑動自拍



過去所見，Samsung堅持採用平衡美觀的Infinity全熒幕，未有開發過劉海或水滴款式，來到今年頭炮Galaxy A8s，新嘗試終於出現，6.4吋FHD+熒幕（解像度2,340×1,080）改用全新Infinity-O開孔式設計，前置鏡頭置於左上角，且整個嵌入熒幕中，相比M字或V字額，至少熒幕看起來保持完整，上方邊框亦因而進一步收窄，令畫面比例提升至19.5：9。為配合這嶄新設計，廠方特別在24MP前置鏡頭加入了觸控功能，待機畫面時只要從鏡頭向右下方拉動，即可以快速進入自拍模式，而為讓用戶習慣鏡頭的新位置，切換鏡頭或自拍倒數時，前鏡會有光效提示，令雙眼自然瞄準鏡頭。說起自拍，新作加入了Smart Selfie Expression功能，不但強光下仍可拍出光暗分明的成像，面對昏暗環境亦會自動增加感光及降低雜訊，加上可以營造淺景深的Selfie Focus、專業打光、美肌及AR Emoji等玩意，為自拍帶來更多樂趣。



後置三鏡頭



近期Galaxy A系列手機以多鏡頭影拍掀起話題，A8s也不例外，且採用了後置三鏡頭組合，分別是擁有F1.7大光圈的24MP主鏡頭、提供兩倍光學變焦的10MP長焦及用作即時景深預覽的5MP景深鏡頭，取景構圖多元化之餘，還移植了之前見於同廠旗艦的場景優化及瑕疪偵測兩大功能，面對不同場景同樣可藉AI人工智能捕捉精采一刻。效能方面，新作採用了最新的S710八核心，內置6GB RAM及128GB儲存容量，《安兔兔》測試跑分為165,782，表現比一眾S660/S636機款要好，且預載了Dual Messenger、安全資訊夾等實用功能，當然也支援Samsung Pay及Smart Octopus電子錢包，而聽歌睇片則可藉Dolby Atmos音效提升樂趣。值得一提的是，凡購買Galaxy A8s用戶可享兩年免費額外100GB One Drive儲存空間。