﻿nova 4極點全熒幕

除了鏡頭，HUAWEI亦敢於為手機嘗試不同全熒幕設計，既有劉海款式，亦見水滴造型，將於後日（1月30日）開賣的nova 4繼續走在潮流尖端，火速換上新興的開孔式全熒幕，賣相充滿新鮮感，配合Kirin 970 AI八核心加8GB RAM效能，還有超廣角AI三鏡頭，實力之強足以在近期中階大戰中突圍。文、圖：B1807 查詢：HUAWEI/8128 8810



91.8%屏佔比



說開孔全熒幕備受力捧，因近期在本地開賣的大廠新作，不約而同用上此設計，當中包括HUAWEI主打年輕一族的nova 4，官方稱之為「極點全面屏」的6.4吋FHD+全熒幕（解像度2,310×1,080），擁有高達91.8%屏佔比，而熒幕左上角開出的孔，官方表示為同類機款中最細，直徑僅有4.5mm，卻剛好容得下一顆超小型的25MP前置鏡頭。除了將前鏡藏於熒幕之下，廠商也花盡心思，把微縫式聽筒、呼吸燈、環境感測器巧妙地分置於機頂，同時保留着3.5mm耳筒插口，可見沒有為了追求屏佔比而犧牲了應有的規格。說是定位中階，nova 4效能表現卻貼近旗艦，先是用上自家Kirin 970 AI八核心，同時具備高達8GB RAM及128GB ROM，加上運行最新的Android 9 Pie平台，《安兔兔》測試輕鬆跑出逾210,000分，成績在一眾中階手機中名列前茅。



17mm超廣角



HUAWEI近年不斷提升nova系列的鏡頭實力，尤其前置一環，且看nova 4就用上擁有F2.0光圈的25MP前置鏡頭，不但有齊人像燈光效果、3D Qmoji等玩意，美顏效果還可因應個人化訂製，新作預載了AI微塑美顏技術，藉着NPU智能演算，可在保留用戶面部特徵的前提下，進行微塑美顏，自拍時輪廓更清晰立體，膚色自然明亮，相信女士們該會收貨。至於後置鏡頭，nova 4亦配備三鏡組合，且順應Mate 20系列帶起的超廣角拍攝潮流，除了20MP主鏡及2MP景深，還加入了16MP超廣角鏡頭，其117度視角相當於17mm焦距，讓用戶面對壯闊景色，都可以輕鬆構圖，將眼前景物一一收進鏡頭。NPU帶來的AI人工智能，不限於自拍美顏，以主鏡頭取景時，亦會自動識別逾二百個場景，針對相應環境進行白平衡等細節微調，輕鬆拍出高質素相片。