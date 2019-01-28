﻿吉祥菜賀豐年

農曆新年以一頓好飯好菜開年，是各家各戶的習慣 。近年各家各戶都愛做「無飯家庭」，外出吃開年飯已成習慣。堅持製作傳統粵菜的老字號鏞記全年無休，而且食物質素有保證，絕對是跟家人聚首團年的好地方。



文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛



開年飯的餸菜着重意頭，故菜名及所選的食材也要有特別寓意。「發財顯貴雞是過年必備的菜式，髮菜諧音發財、蜆芥諧音顯貴，寓意極好，很多人愛點選。」在鏞記任職了五十一年的沈經理如是說。自家製蜆芥醬鹹香味濃，配上特別嫩滑的雞肉，令人食指大動。在年菜中，海味不可或缺。用上大量珍貴食材如鮑魚、蠔豉、海參等炮製的海珍壹品窩，材料上乘豐富。菜式除要有發財的寓意，和和氣氣、歡歡樂樂等好意頭也需包含其中。就如壹團添和氣，圓蹄用南乳扣至入味，配以極為吸味的生菜便成。嘻哈大歡笑即生抽大蝦皇，選用每隻二両半的澳洲虎蝦，簡單以慢火煮熟，再加入生抽炒香，入味之餘，蝦肉爽彈嫩滑，連蝦殼也沾滿豉油香，十分惹味。



年菜以外，賀年糕也是新年的必備佳品。多年來，鏞記堅持只做傳統糕點，不賣弄花巧，鮮有創作新口味。「我們只賣蘿蔔糕、年糕和馬蹄糕，全以有機食材製作，且沒有防腐劑，因此在新年前兩星期才有現貨。」沈經理說。年糕用上有機椰奶、糯米及蔗糖製作，甜蜜煙韌。蘿蔔糕選用有機蘿蔔，就算粘米粉也用有機貨，相當講究。至於蘿蔔糕內的蝦米、臘肉和臘腸等等，就是鏞記一直有賣的乾貨，選料上乘。



鏞記酒家



地址：中環威靈頓街32至40號



查詢：2522 1624