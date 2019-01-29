﻿福井工藝之鄉

福井縣（Fukui）是日本的工藝之鄉，在此除保留着傳統越前手工技藝，隨着時代演變，更發展出許多精緻與創意兼備的產業。現在來到當地，除可在漆器產業會館一睹傳統職人的巧工，更可來到設計商店購買型格木器家品及雜貨，以及在古街一嘗手作體驗滋味，全面感受福井的工藝文化。



文、圖：韋利 鳴謝：樂桃航空、JR西日本、福井縣廳



越前漆器 千年文化



作為昔日越前國所在地的福井縣，自古已有許多傳統工藝，包括越前和紙、越前燒陶瓷、越前刀具及若狹塗箸等等，悉數都是珍貴的傳統文化，其中越前漆器更是擁有悠久歷史的工藝，話說一千五百年前古墳時代的日本天皇，便曾命當地的漆塗技師協助修理冠冕，可見越前工藝的江湖地位。



現在要認識越前漆器的特色，不妨來到縣內鯖江市的うるしの里會館，這個又稱作越前漆器傳統產業會館的地方，既是大型漆器展銷店，也是一家漆器工藝博物館，在回廊式建築內，除透過多元化的模型及展品介紹越前漆器的演變及製作過程，展示的漆器製品更有如藝術品般漂亮，只見在黝黑中透着閃閃金光的漆器，款式包羅萬有，由碗筷食具、鏡飾擺設，以至收納器皿及扁額畫作等無一或缺，更有逾千件之多，當中不乏繪有精細花紋圖案的，價格更是不菲。可是說到館內最重要的藏品，便要數放在特別展室的越前塗山車，這座花約三年打造的花車，可說將上千年的越前漆器技藝完全展現，逾一層樓高的花車，配合泥金畫、蠟色等不同技巧，把花鳥風景及歷史故事透過畫作精細重現，極具匠心。



看畢大型山車，可別錯過來到旁邊的職人工房逛逛，這裏有工匠駐場，即席示範製作技巧，原來每件越前漆器都包括木工、塗漆及加飾等多個步驟，看工匠全神地塗漆上色，態度一絲不苟，已知這傳統工藝能夠流傳至今，絕非僥倖。意猶未盡的朋友，還可來到工坊親手製作漆器（須預約），當中除有抹漆體驗，更可嘗試在器皿上繪畫或雕刻圖案，完成後更可將有關作品帶回家呢！



うるしの里會館



地址：福井縣鯖江市西袋町40-1-2



時間：9:00-17:00（每月第四個星期二休息）



網頁：www.echizen.or.jp/urushinosatokaikan



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）



樂桃航空由香港至大阪，單程票價約730港元起，未連託運行李費及機場稅等相關費用。



網頁：www.flypeach.com



由關西機場乘JR特急列車經新大阪或京都轉車至福井站，全程約三小時。可使用關西及北陸地區鐵路周遊券，七日有效期成人15,000日圓（約1,050港元）。



網頁：www.westjr.co.jp（JR西日本）



www.fuku-e.com（福井旅遊網頁）



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）



