﻿澳門1 精緻手工中饌

早前趁長假期到澳門遊玩，並到神級建築大師Zaha Hadid的遺作Morpheus（摩珀斯酒店）朝聖，已故大師筆下的希臘夢之神（Morpheus）科幻式客房設施固然引人入勝，然而酒店的中菜廳天頤，更為此行帶來意外驚喜。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



甫步入「天頤」，隨即被富未來時空色彩的空中走廊及優雅的曲線條深深吸引。這裏環境寧靜，半包廂式餐桌設計亦令人感到愜意。是夜八道菜的廚師精選晚餐Tasting Menu（$1,880/位），率先送上Amuse Bouche餐前小點雙拼，西洋風味的波特貝勒菇（Portobello mushroom）配酥皮餅底，以及自家製醬油蘑菇泥鴨舌卷配以鵪鶉蛋，口感豐富。接下來燕窩蛋白雞蓉丸清湯，是傳統燕窩竹笙雞蓉羹的變奏版，亦帶有清燉獅子頭的影子，以竹笙包裹燕窩蛋白雞蓉，晶瑩剔透，烹調過程盡吸高湯精華，口感細密而富肉汁，高湯以意大利豬臉頰肉（Guanciale）取代傳統金華火腿提味，增添淡雅清香。



至於魚肚羹結集酸辣湯和金湯雙重風味，酸辣醒胃，又不失甘甜，濃稠可口。金湯以花膠絲代替傳統魚翅，正好與酸辣湯的雲耳絲和豆腐絲的爽軟質感互相輝映。嘗過黏滿杏仁片的杏香鮮炸蟹鉗後，隨即奉上油泡蝦球燴野菌飯，爽甜鮮美而富彈性的竹花蝦，配上香菇雞汁燴岩米飯，味道濃郁而不失清香，日漸流行的尼泊爾岩米飯，粒粒挺身富嚼勁，撒下當令的白松露，提升芬馥香氣，風味獨特。接着的香茅乳鴿，工序繁多，先經滷水醃過後，塗上麥芽糖風乾，再經紅燒，以香茅煙燻，難怪煙燻味濃郁撲鼻，皮脆肉多汁，帶有花椒、八角和當歸等香氣，滋味無窮。緊接下來的紅袍袈裟，選用鮮甜美味的日本溫室西紅柿，內藏秘魯藜麥及甜粟米，配以甜菜根紫薯凍湯，以潔淨味蕾。至於傳統潮州自家製滷水粿條，口感煙韌，用秘製滷水汁熬煮半天的鹿兒島黑豚腩、伊比利亞黑毛豬耳和日本肥腸，香味四溢。最後甜品集楊枝甘露、椰子雪葩和香芒慕絲於一身，為是夜晚畫上完美句號。



天頤



地址：澳門新濠天地摩珀斯酒店21樓



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