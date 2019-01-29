﻿鈕藝創作治瘉情緒病

別小看普通不過的小鈕扣、珠子、別針和水晶，它們既是製造衣服的材料，亦是韓國藝術家Ran Hwang治瘉情緒病的「妙藥」！



畢業於紐約市視覺藝術學院的Ran Hwang，離開校園後大部份時間都是繪畫風景油畫，其後為維持生計，加入一家時裝公司從事刺繡工作，從而對鈕扣、珠子等材料特別感興趣，啟發她利用這些素材創作藝術品。她說，由於父親也是藝術家，她長大後感到很大壓力，因自覺不可能超越父親的藝術成就，更因此而患上情緒病。後來她於鈕扣藝術創作的過程中，發現把素材敲進木板的聲音儼如敲木魚聲，且過程更講求創作者的專注度，每一鎚的敲打，不同力度、角度，效果都不一樣，「每次創作都像一場冥想練習，可整理自己的思緒，從而尋回心靈上的安靜。」Ran Hwang透露，其創作靈感源自旅遊時和每晚睡前的冥想，「作品概念是想帶給觀賞者療瘉感，因我在前往美國留學前精神壓力很大，但藉着製作『鈕藝』作品而得到療瘉，故希望觀賞者也有同樣的感覺。」



最近Ran Hwang在東港城舉行展覽，更特別為展覽創作全新畫作《一帆風順》，除了染製深紅色的鈕扣，增添賀年氣氛外，亦見有梅花作點綴。她解釋，因為梅花是韓國最具代表性的花。「初春時梅花開得好茂盛，但會在最茂盛時突然凋謝，好像我們的人生一樣。」其創作十分考工夫，每幅作品普遍要用六個月以上來完成，難怪她形容每次製作都是勞動。「每次製作完作品，手指、肩膀都會很痛，華麗作品背後就是時間、心血和體力透支！」



文：Katrina 圖：Gary Tsai



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