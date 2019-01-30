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﻿酒店變身藝術地標

2019-01-30 列印
■東南樓藝術策展總監曾慧明（前）分享背後由台灣電影海報大師顏振發為酒店創作的畫作。
■東南樓高二十多層。
■東南樓品牌設計師及計劃執行董事郭美珍。
■《油麻地的故事》多媒體展覽正於Art Space舉行，為《1950 Heritage Art Fair》的焦點活動之一。
■「南房」以綠色為基調。
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        酒店跨界玩藝術並非新鮮事，只是以往多是「住客限定」，公眾人士無法參與。最近在油麻地新開張的藝術精品酒店「東南樓」，卻推出多項歡迎公眾人士參與的藝術活動和展覽，化身親民藝術地標！

        早前記者率先預覽「東南樓」，與其稱它為酒店，倒不如形容為設有客房的藝術空間更貼切。酒店樓高二十多層，二十三至二十五樓為遍佈藝術品的Art Pub room68；二十二樓是藝術空間Art Space；五樓為藝廊Art Shop，一至三樓的共享工作空間亦可作展覽空間，微細至樓梯間也見創作。東南樓設有自家藝術團隊和駐留藝術家計畫，並策劃和社區連結的公眾藝術活動和工作坊，現時可欣賞《1950 Heritage Art Fair》及《油麻地的故事》多媒體展覽，可說是裏裏外外滲透藝術元素。

　　東南樓前身為1950年開業的東南樓海鮮酒家，創辦人一直推廣藝術，希望人人有機會接觸藝術，這份精神傳承至第三代，造就「東南樓」的誕生。明天（1月31日）出版的星島日報或網上《ArtCan》專頁，將有更多關於東南樓傳承藝術的故事，請密切留意。

《1950 Heritage Art Fair》

日期：即日（1月30日）至2月24日（日）

時間：逢星期六及日/12:00nn至8:00pm

入場費：$50

地點：旺角砵蘭街68號東南樓1至3樓、22樓Art Space

查詢：3708 7788         網址：www.tungnamlou.com
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