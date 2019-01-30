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﻿Talika Time Control+ Eye Contour $1,590

2019-01-30 列印
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美肌儀專為眼周肌膚按摩而設，結合三種光頻，且加入電流脈衝技術功能，全面促進眼肌微循環，激活膠原增生，儀器可單獨使用，亦可配合眼部精華一同使用。

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