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﻿Nu Skin ageLOC LumiSpa $4,240

2019-01-30 列印
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儀器結合面部潔膚按摩及眼部按摩導入兩個導頭，其中眼部按摩導頭使用了銀離子抗菌醫學級矽膠，呵護眼部幼薄肌膚。現推出情人節限定版，包括粉紅色美肌儀及睛亮修護組合、睛亮修護眼霜三支及平衡淨膚露三支，買得更抵。

查詢︰Nu Skin/2837 7700
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