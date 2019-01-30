  • 2019年1月30日 星期三
  • 20º
  • 65%
熱門： 賤男大媽護士六旬翁姦親女

日報新聞 > 副刊

﻿FOREO Disney Pig Hamm Cleansing Set $578

2019-01-30 列印
Previous Next

FOREO Play Plus潔面儀具備聲波脈動技術，配合親膚矽膠素材，防水又輕巧。最近品牌推出與迪士尼聯乘的新作Disney Pig Hamm Cleansing Set，包括有LUNA Play Plus潔面儀、小氣泡氨基酸潔面乳及束髮帶，小豬圖案非常應節呢！

查詢︰FOREO /www.foreo.com
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd