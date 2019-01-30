冬季流感虐肆，日前出現首宗兒童死亡個案。衞生防護中心監測顯示，幼兒為受感染的高危群組，現在抗流感工作，絕對不能鬆懈。政府昨天公佈一次性撥款五億元予醫管局，讓局方有需要時動用，增聘臨時人手，支援公立醫院的前線醫護人員，可說是及時雨，一來減輕他們沉重的壓力，也消消怨氣；二是給予流感病人更好的照顧。 俗語有云：「用錢解決到的問題，便不是問題」。政府去年和今年均向醫管局撥款五億，但流感高峰期醫護人員壓力爆煲問題依然；換言之，錢花了，問題仍在，即未有對症下藥，留下手尾。眾所周知，問題的核心，是公立醫院人手短缺，各界必須面對，否則年年流感殺到，醫護人員疲於奔命，病人也受苦。 醫管局前主...

2019-01-30