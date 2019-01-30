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﻿春日便服新色彩

2019-01-30 列印
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  春天予人萬象更新的感覺，就連衣着亦要以鮮明色彩示人，如Uniqlo U LifeWear中注入全新觀感，每件單品均以醒目亮眼的色彩作賣點。如首度推出的男裝麻質恤衫，以柔軟用料及筆直剪裁為男士造型添上型格效果；女士系列則有結合充滿活力的圖案及鮮艷用色的開領襯衫、短褲和裙子等等。此外，全新的休閒寬鬆款式圓領T恤，亦有多色選擇，設計雖簡單，但亦可穿出個性。文︰Angel

查詢︰www.uniqlo.com
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