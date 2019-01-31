﻿黃金海岸Outlet掃貨

澳洲黃金海岸（Gold Coast）是不少旅客喜愛的避寒勝地，當地擁有七十多公里長的海岸線及多元化水上活動，在此除可暢泳及衝浪，原來還可於全年均有特價的商場盡享購物樂。



文、圖：Kengi



鳴謝：昆士蘭州旅遊及活動推廣局、



香港航空、美和旅遊、ASICS



到訪澳洲黃金海岸的旅客，許多都喜歡住在衝浪者天堂（Surfers Paradise），全因這裏大部份酒店均備有海景露台客房，區內的娛樂設施更是一應俱全。購物方面也同樣精采，距離摩天大廈Q1僅約十五分鐘車程的Pacific Fair Shopping Centre，便是個全年均提供折扣優惠的商場。該購物中心早在1977年開幕，伴隨着黃金海岸的城市發展步伐迅速地增長，商店數目多達四百家，既有Uniqlo及H&M等大型連鎖服裝店，澳、紐兩地的運動服飾及用品品牌更是商場的重要賣點，好像澳洲滑浪品牌Rip Curl的專門店，常可找到設計獨特的款式，City Beach就有以特價發售的多款名牌泳衣，至於來自紐西蘭的戶外用品品牌Kathmandu也極為抵買！



網頁︰www.pacificfair.com.au







在Pacific Fair Shopping Centre盡享購物樂後仍覺意猶未盡，不妨轉到貨品價格更見吸引的Outlet逛逛，距離黃金海岸市中心區約一小時車程的Harbour Town Outlet Shopping Centre，便是不二之選。



這個每天早上九時便開門營業的Outlet，備有免費巴士從衝浪者天堂免費接載客人往返購物，遊客可先行通過Outlet網站登記，在抵達時來到遊客休息室領取貴賓卡（Tourism Club Card），藉以享用Outlet商店及餐廳提供的額外折扣優惠，另外休息室內也備有無線網絡及寄存行李等服務。



目前Outlet內約有二百四十家商店及食肆，當中不乏國際品牌，貨品則以低至三折的超值價發售，好像ASICS運動用品店可找到上季款式的波鞋，每對只需600港元左右；Converse及FILA等運動用品店也會為貴賓卡持有人提供額外優惠。網頁︰harbourtowngoldcoast.com.au