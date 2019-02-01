﻿嵌入式焗爐 零油煙味

廚房最怕一陣油煙味，德國百年廚電品牌Küppersbusch新發表的嵌入式焗爐，特別運用專利技術，將焗製食物時所產生的油煙轉化成潔淨水分，防止廚房變成油煙區！



文：阿卓爸爸 圖：蔡建新 產品查詢：2806 3111



冷卻後黏附各處



農曆新年期間，少不免要烹調美食招呼上門拜年的親朋戚友，用焗爐煮食既快又方便，例如焗原隻雞、排骨等，的確美味又易煮。然而焗製食物時，焗爐會釋出大量油煙味，久久不散。德國百年廚電品牌Küppersbusch的嵌入式焗爐（型號：B6330.0S1）獨有專利的Okotherm技術，能把煮食過程中產生的油煙轉化為潔淨水分，並重新投放到食材中，由於油煙被淨化器吸收，所以不會釋出任何油煙味，換句話說，焗爐運作時，機外完全沒有油煙味。廠方更指出，Okotherm技術有效去除食材油脂，同時鎖住肉汁，比傳統煮食更能保留食物原有的味道。



Okotherm油煙淨化技術相當新穎兼實用，秘密在於焗爐後方的風扇內有個環形金屬淨化系統，啟動焗爐後，油煙經過金屬即會變成水分，好處是不用添加任何物質，就能將烹調過程所產生的油脂、氣味及懸浮物質淨化，並轉化為潔淨的水、蒸氣和熱能，而水及熱能可循環再用於煮食過程中。售價：$17,000



【測試評語】 發熱管範圍大



焗爐內的發熱管裝置覆蓋範圍非常大，有多個彎曲點增加發熱面積，令整體溫度更穩定和平均，測試時剛好有另一品牌的焗爐作對比，同樣在攝氏二百度高溫下焗製食物，B6330.0S1的熱力輸出明顯穩定一點，焗製出來的雞翼，外層亦較金黃脆皮。