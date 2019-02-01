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﻿【其他選擇】　智能過濾油脂味

2019-02-01 列印
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　　伊萊克斯的EOC5851FAX嵌入式焗爐是用過濾方法隔去氧化的油脂氣味，新設計Pyrolytic高溫清潔功能，廠方指，只需一按即可把污跡變成灰，毋須擦洗，系統會告訴用家在甚麼時候需要清潔，非常智能化。售價：約$17,800　查詢：3193 9888
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