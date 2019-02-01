﻿賀年精選 鮑魚送禮

新年送禮向來非易事，既要看與收禮者的關係，又擔心對方不喜歡。不過有些禮物就算再挑剔的朋友都會喜歡，好像矜貴又好吃的鮑魚。別以為靚鮑魚一定貴，中環這間南非野生鮑魚店便以相宜價錢及品質取勝，難怪富商劉鑾雄太太甘比都將其放上社交媒體開心Share！文：李泳烔 圖：Gary Tsai



為慶祝農曆新年，店家特意設計南非蠔皇慢煮鮑魚日本大根蘿蔔糕及西班牙花粉蜂蜜年糕，其中蘿蔔糕內含鮑魚粒之餘，更附有一隻南非鮑魚，讓客人放在糕點中央，令賣相加分又得體。近年坊間多主打黑糖年糕，店家的年糕則加入營養價值甚高的西班牙花粉蜂蜜，這蜂蜜來頭不小，曾入選東京「Honey Meister Competition 2016」最佳蜜糖，年糕吃起來煙韌，又有天然的蜜糖香味。



「這裏除有靚鮑魚，我們還與瑞士米芝蓮一星及獲法國廚師帽高特米魯（Gault-Millau）美食指南評鑑為十六分（滿分為二十分）的名廚Chef Jean-Marc Soldati合作，產品都經名廚認證才推出。」負責人說着逐一介紹各款南非鮑魚。「市面上有很多罐頭鮑魚和乾鮑，像我們這款即開即食的慢煮鮑魚並不常見。」負責人即席剪開包裝，給筆者試食。「這款鮑魚由Chef Jean-Marc設計，保留鮑魚的原汁原味，吃起來特別爽口，將包裝袋內的鮑魚汁配麵吃，更是一流！」鮑魚分野生和養殖，野生的更鮮甜彈牙，生長期最少達十年至十五年，預算較多的話，首選買野生鮑魚。店內全新推出的「緣．幸福手工花麵禮盒」亦相當吸引，內藏兩個漂亮的花形手工麵，特別之處在於手工麵顏色是隨機選擇，且各有寓意，有麵條呈粉紅和白色，具祝福家庭美滿之意，綠色的寓意積極創富等，同時附有兩隻共一百克南非鮑魚，客人還可在盒上寫上祝福語，實為送禮不二之選。店內備有多款精美禮盒，好看又實用，難怪吸引不少名媛、紳士爭相入貨，趁過年送給一眾親戚好友。



尚鮑



地址：中環威靈頓街60號地下 電話：2789 2128