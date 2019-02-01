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﻿雙魚河盛展 老爺紅車賀新春

2019-02-01 列印
香港老爺車會會長Keith Martin是瑪莎拉蒂粉絲，今次帶同上世紀九十年代紅色Ghibli參展。
■法拉利Dino 246 GTS近年身價如坐火箭，飛升至三百萬元水平！
■橙紅色平治190SL車主Simon Tse活躍於本地老爺車壇，此車在德國經過徹底復修。
■嘉信汽車集團董事總經理黃錦培（右）及其當年愛驅MINI 1275GT，旁為星島新聞集團副刊副總監Meimei Chan。
■全場焦點是中置引擎法拉利車群，包括價值連城的F40（前排左）及F50（前排右）。
■今年聚會參展車數目接近一百二十輛，場面壯觀。
■兩輛不同年代英國蓮花Esprit，分別是上世紀七十年代的S1（左）及九十年代X180 Esprit Turbo。
■一眾香港老爺車會委員為年度午宴聚會祝酒。
■本地名人李文輝博士及太太陳少霞駕着法拉利348TS出席活動。
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        香港老爺車會（The Classic Car Club of Hong Kong）一年一度的午餐聚會，上周六（1月26日）在上水賽馬會雙魚河鄉村會所舉行。適逢今年車會成立四十周年，現場展出超過一百輛經典名車，場面熱鬧。文、圖：彭志揚

        2019年剛好是香港老爺車會成立四十周年，今次年度午宴聚會吸引超過一百輛車參展，大會特別把相同品牌或車款分成不同專區展示，全場最紅相信法拉利中置引擎車群，當中包括價值連城的F40和F50限量極級型號。

　　紅色法拉利當然有話題，有趣是當日同場出現不少紅色經典車，非常切合新年鴻運當頭意象！據老爺車會表示，今年稍後會有四十周年慶祝活動，而贊助商錦龍汽車集團當日宣佈，捐出一輛起亞Morning小車，作為車會四十周年慈善拍賣，拍賣有可能在11月中環遮打道老爺車展同場舉行。
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