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﻿《Resident Evil 2》追加新玩法

2019-02-01 列印
■DLC「幽靈生還者」可操控其他角色體驗分支劇情。
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　　不知由幾時開始，打喪屍迎農曆新年成為了機迷的傳統習俗，今年就有《Resident Evil 2》重製版「應節」。估不到遊戲推出未夠一星期，廠方便宣佈加推DLC「幽靈生還者（The Ghost Survivors）」，將收錄「被遺忘的士兵」、「大逃亡」和「強忍悲傷」三個模式，讓玩家操控特殊部隊隊員、市長女兒和槍械店店長，以有別於主線劇情的另一視點，體驗逃離喪屍追捕的驚險情節。此DLC將於2月15日上架，屆時登入遊戲即可免費下載。

　　值得一提的是，據廠方公佈資料，《Resident Evil 2》重製版推出短短三天，全球銷量已突破300萬套，而早前的體驗版也錄得逾470萬次下載，數字非常驚人！可見大家對這款經典之作真的很有愛。文：Joe

查詢：www.capcom.co.jp/biohazard2
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