﻿E-M1X 專業M43旗艦

趁着品牌成立一百周年，Olympus為M43拍友帶來OM-D系列無反相機新旗艦，E-M1X由外到內皆針對專業攝影而開發，連直度手柄一體化機身操控靈活，在雙TruePic VIII處理器加持下，對焦、追焦表現全面提速，且具備7.5級五軸防震，哪怕手持機身亦可拍出50MP高解像度相片。



7.5級五軸防震



儘管定位與E-1 Mark II同屬旗艦，但OM-D E-M1X所走路線不同，新作由開發一刻已是專業攝影取向，機身用上整合直度手柄的一體化設計，擁有耐用可靠的全天候規格，為方便攝影師橫、直度取景皆可以單手操控，機背按鍵經過重新佈置，當中新增Multi Selector搖桿可快速選擇對焦點，另一個C-LOCK控制桿，既可鎖上整個直度手柄，亦可選擇只鎖定某幾個按鍵。事實整合直度手柄亦令續航力大幅延長，由於電池匣可放置兩枚電池，最多可以拍攝870張相片。



今回E-M1X的五軸防震進一步升級，配合新型陀螺儀感應器，快門補償提升至7級，若配合M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO鏡頭，防震效果更可達7.5級，如今手持機身亦可拍攝5,000萬像素相片，實試下發現不用甚麼技巧，手持相機曝光4秒亦不影響成像。



雙TruePic運算 AI自動對焦



磨刀兩年，E-M1X在影拍方面亦有長足進步，尤其用上兩枚TruePic VIII影像處理器，系統反應大幅提速，雙記憶卡槽也支援高速的UHS-II格式，且帶來多項先進影拍功能，當中Live ND猶如為鏡頭裝上ND減光鏡，大白天仍可使用慢快門，用於拍攝瀑布、流水等場景大派用場，還可在拍攝前預覽效果。AI拍攝是潮流大勢，E-M1X藉深度學習技術開發出全新對焦演算法，懂得自動檢測賽車、飛機及火車三種主體並自動對焦，半按快門更會鎖定最前的主體並追蹤對焦，準確度十分高。拍片方面，E-M1X支援4K影片及Cinema 4K格式，因應專業攝錄需要，今回還增設了OM-Log400模式，叫攝影師毋須擔心曝光過度、暗位或高光部份失去細節等問題，也大大方便了在電腦進行後期調色及編輯。