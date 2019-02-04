﻿V40 ThinQ五鏡影拍搶Fun

新年期間總有出動手機拍照留念的機會，想效果生動又夠Fun，可以考慮LG新推出的五鏡旗艦V40 ThinQ，既可以Triple Shot三鏡齊拍，將遠、近及廣角相片變成動畫，又可利用Cine Shot及Story Shot拍出有趣的動態影像及退地相，為佳節留下開心回憶。



文、圖：B1807



查詢：LG/3543 7777



前二後三多角度



等了三個月，LG首部裝有五個鏡頭的旗艦手機V40 ThinQ終於抵港，鏡頭多固然是賣點，但整合一系列Triple Shot、Cine Shot及AI CAM 3.0功能，讓前二、後三五鏡組合分別拍出有趣效果才是吸引之處。新作機背的三鏡頭分別為F1.5大光圈的12MP主鏡頭、107度16MP超廣角及12MP遠攝，換言之，焦距上由近到遠，以至超廣角全部包攬，佳節期間影花車也好，影煙花也好，皆可以多角度取景。甚麼時候用甚麼鏡頭最合適？取景時開啟Triple Preview功能，即可在熒幕預覽遠攝、標準及廣角構圖，一次過比較自然識揀。用戶也可以藉嶄新的Triple Shot模式，同時利用三個鏡頭進行拍攝，並自動將三幅相片合併及加入過場特效製成MP4短片，從而營造有趣的焦段變換效果。



Meridian操刀調音



另一必試的影拍新玩意，首推Cine Shot模式，用戶先拍好一段動態短片，然後在編輯過程中，可以手指抹去畫面中欲留下動態效果的部份，譬如拍攝兩個人跳舞，你可抹去其中一人，畫面就會出現指定那人在舞動，另一人則一動也不動。人像退地是V40 ThinQ強項，用戶預先選好背景圖片，繼而對着圓框自拍，手機便會將人像Key到背景中，效果自然逼真。新作同時延續靚聲解碼傳統，沿用備受好評的32bit Quad Hi-Fi DAC，不過今回找來發燒級音響廠商Meridian合作重新調音，實際試聽發現，音色取向跟之前B&O Play操刀的V30截然不同，音壓稍為壓低了，低音則有所加強，且加入DTS：X 7.1音效及支援Boombox揚聲器功能。說回手機，V40 ThinQ配備6.4吋QHD+ OLED FullVision全熒幕，畫質令人滿意，而處理器則是旗艦級的S845八核心，內置6GB RAM及128GB ROM，機身依舊具備IP68防塵防水及通過軍用級的防跌落測試。