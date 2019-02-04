﻿澳門2 細味精巧粵饌

澳門有嘗不盡的美食，近年名廚匯集，精緻中菜更是多不勝數，除了上期介紹走Tasting Menu路線，且別具創意的天頣外，永利宮以傳統烹調為骨幹，配合精緻食材和大廚用心炮製的粵饌，同樣回味無窮。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



大廚精烹 手工粵菜



譽瓏軒的中菜傳統滋味，華麗精緻而不失細緻，Fifi早前得知其掌廚的譚國鋒師傅已轉到永利宮，便趁澳門之行，順道來一嘗。是夜頭盤為黑魚子百花乳豬件，結集了譽瓏軒的百花乳豬和黑魚子脆皮烤乳豬的雙重風味，乳豬皮質感薄脆而不含半點脂肪，底層是撲上芝麻炸香的竹花蝦膠，鮮甜爽口，最後頂層放上矜貴的伊朗魚子醬和金箔，增添貴氣。這美食香脆彈牙，富芝麻香氣，爆汁的魚子醬更添上海洋鹹鮮，各種味道出奇地匹配。接下來，同行友人對味淡雅致和惹味醒胃兩款湯羹各有所好，大家索性兩款皆嘗。花膠魚蓉羹的精髓在於自家製海魚高湯，以足料野生海魚熬製，湯頭鮮甜，伴以半炸半煮的鮮嫩魚蓉，加上花膠、陳皮和木耳絲，提升口感層次。熱騰騰的海皇酸辣羹較合Fifi的胃口，有別坊間酸辣羹的辛辣，譚師傅的酸辣羹味道濃醇，絲絲鮮甜又富深度，全因沿用自家熬煮的蟹殼濃湯，配以花膠絲、帶子和日本皇帝蟹肉入饌，務求湯羹味道鮮上加鮮，最後以陳年意大利黑醋取代傳統鎮江醋和荔枝醋，確保醋度柔和，加上豆瓣醬和鮮辣椒，集合了酸辣鮮三種味道。



接着的招牌脆皮百花釀刺參，北海道刺參以上湯煨煮，釀入花竹蝦膠提升鮮味，再蘸上以蝦子、大地魚末和墨魚汁造成粉漿炸香，彈牙爽脆。至於香菜葛絲肉蟹蜆煲，以薑葱、芫荽、醬油和龍蝦湯炮製，簡單佐料帶出了食材的鮮美，日本葛絲盡吸海鮮湯汁精華，滋味滿溢。最後奉上燒鵝飯，馬岡鵝以荔木燒烤，為肉味增添果香和深度，伴以燒鵝汁炒飯，脂香、肉香、米香交融，吃罷相當滿足。



永利宮



地址：澳門路氹城體育館大馬路



永利皇宮地舖



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