  • 2019年2月8日 星期五
  • 25º
  • 76%
熱門： 車公豬年噴轆陳冠希許願樹

日報新聞 > 副刊

﻿【其他選擇】 多功能萬用鍋

2019-02-08 列印
Previous Next

        日本人對火鍋十分有研究，這個由象印（Zojirushi）推出的多功能萬用鍋（EL-CAQ60）有九個烹調功能，內鍋有三層不鏽鋼，再加入獨特慢煮功能，設有四段溫度設定，最低60℃，最高90℃。

售價：$2,388　查詢：2872 8738
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd