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﻿新潮中餐 點心配酒

2019-02-08 列印
■（左）王牌點心 $13起/件、（右）雞尾酒Clover Club $98
■迷你羊腩煲 $188
■菠蘿咕嚕肉$118
■煎餃子$58
■興中會炒飯 $158
■餐廳以高的吧桌椅為主，不算寬敞，驟看像酒吧多於吃中餐的地方。
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        在中環士丹頓街上，矗立了一個「興中會」紀念碑，是紀念孫中山的革命事跡。最近這街上竟然有家餐廳高懸興中會字號，大賣新派點心及粉麵！原因為何？「紀念碑剛好在店前，何不直接借用名字呢？」店主Wyman說。

文：郭悠悠　圖：Gary Tsai

黑啤代替香茶

　　十九世紀末，孫中山在美國檀香山成立革命組織「興中會」，翌年更在香港成立分支，以便策劃南方武裝起義。香港分支原址位於中環士丹頓街十三號，現時這家名叫「興中會」的餐廳，則位於同街的十一號，正好是一舖之隔。

　　「聞說國父當年在杏花樓酒家吃過點心，才籌劃革命細節呢！」因為這歷史因由，所以Wyman決定賣中式點心及粉麵，然而形式卻與傳統不同。穿越時空一百年，這裏做的不再是一盅兩件——杯內濃黑普洱換成黑啤，佐酒的點心是以單件計算。相信很多香港人聽到這樣的組合，不免皺皺眉頭，覺得標奇立異，不過對外國人——尤其是英國人來說，卻是時髦不過的品嚐方法。「現時倫敦的年輕男女都愛午餐吃點心，特別是包子，店子通常大排長龍，不過他們都愛配新鮮生啤或雞尾酒。」曾在倫敦留學的Wyman，於是大膽地將這個有趣的飲食文化帶回香港。

即製鐵板炒飯

　　這裏現時供應二十多款點心，雖然限於廚房空間，店方未能自家製作，只能向點心供應商取貨，不過蝦餃吃來皮韌肉爽，新派點心如帶子黑松露燒賣更是惹味，原來該供應商亦有為本地五星級酒店供貨，加上即叫即蒸，難怪水準不俗。至於較飽肚的中式粉麵及主菜，為即場製作。推薦興中會炒飯，米飯配料如日本瑤柱及游水蝦均經精心挑選，並以日式鐵板快速炒製，吃來飯粒分明，香而不膩。未知當年孫中山要是吃着眼前美食，籌劃起義會否格外順利？

興中會

地址：中環士丹頓街11號地下

查詢：2110 0350
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