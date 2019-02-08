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﻿《隻狼》早鳥優惠

2019-02-08 列印
■預訂遊戲送亞洲限定的《隻狼》掛軸。
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　今年遊戲界將有不少重量級新面孔登場，其中包括由《Dark Souls》、《Bloodborne》班底與Activision合作炮製、以日本戰國時代為背景的《隻狼：Shadows Die Twice》。遊戲的繁體中文版/英文版已定於3月22日（五）開賣，同步推出限量生產的Collector's Edition。提提大家，除了購買實體或下載版本可享數碼畫集、數碼原聲專輯等「早鳥」優惠，現時到PlayStation Platinum Shop、SONY Store或者官方網上商店預訂，更會加送亞洲限定的《隻狼》掛軸，留意優惠期至3月19日（二），送完即止。

文：Joe

查詢：asia.playstation.com/hk/cht/support/wheretoshop
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