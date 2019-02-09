  • 2019年2月9日 星期六
  • 19º
  • 91%
熱門： 蕭正楠中華航空柏景灣黃錦星黃牛

日報新聞 > 副刊

﻿名牌之城 滙集筍貨迎新春

2019-02-09 列印
S.T. Dupont 意大利羽絨連帽長褸 原價$11,800 優惠價$2,490
Club Manaco 男裝酒紅色大衣 原價$4,290 優惠價$2,574
S.T. Dupont 意大利針織羊毛上衣 原價$2,380至$4,380 優惠價$2,300（兩件）
Furla 紅色側揹袋 原價$3,740 優惠價$2,490
Furla 粉紅色側揹袋 原價$3,540 優惠價$2,390
Columbia 熱能反射保暖外套 原價$2,199 優惠價$880
Links of London 福字鍍金併粉紅搪瓷吊飾 原價$740 優惠價$592
Links of London 鍍玫瑰金併白寶石圓形頸鏈 原價$2,400 優惠價$1,200
Columbia 熱能反射調溫速乾運動衣 原價$559 優惠價$168
Previous Next

        每逢節日大家總會買得特別疏爽，不過作為精明一族，亦要理性消費，好似東薈城名店倉由即日至2月19日舉行新春時尚精選，品牌如Links of London、Club Manaco 、S.T. Dupont等都會推出低至二折優惠，今日為大家特搜當中至抵筍貨！ 

        大型商場東薈城名店倉雲集八十個國際時尚品牌，一向以開倉折扣作招徠，新春期間，商場推出新春熱選貨品折上折精選，如S.T. Dupont、Club Manaco、Furla等都有推出超抵優惠，特別推介S.T. Dupont意大利羽絨連帽長褸，現以二折價發售，出外旅遊最合用；喜愛運動人士，Columbia運動服系列亦有低至三折優惠，大家趁豬年來臨，不妨盡享節日消費樂趣！

東薈城名店倉

地址︰大嶼山東涌

達東路20號

查詢︰2109 2933
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd