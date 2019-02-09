﻿VIVELAND登陸 VR遊戲新戰場

VR電腦遊戲愈來愈流行，不過入屋始終有難度，一來添置器材所費不菲，二來有土地問題要解決，為讓廣大市民可以無拘無束體驗VR的逼真，HTC與Easco聯手，趕在佳節前於荃灣愉景新城開設首間官方VIVE體驗館「VIVELAND×E.R Studio」，新年期間大可走進虛擬世界玩個痛快。



本地首間官方體驗館



近年HTC投入大量資源開發VR裝置，旗下VIVE系列虛擬實境裝置，無論在家用或商用市場均取得驕人成績，只是有興趣的玩家如欲親身體驗，本地一直找不到官方認可的大型場地試玩。有見及此，HTC與Easco聯手炮製出「VIVELAND×E.R Studio」，這是台灣以外，首家於海外開設的官方虛擬實境體驗館。這家剛進駐荃灣愉景新城的新店，佔地約3,500平方呎，館內設有10個體驗區，所有場區裝潢均經過悉心設計，務求營造出虛擬與真實交錯的體驗環境，即使還未戴上VR裝置，甫進入館內已彌漫着大戰氣氛，加上各個體驗區皆用上專業級的VR裝置VIVE Pro及電競級Asus ROG G21桌面電腦，藉着逼真的畫面效果，讓你全情投入虛擬遊戲世界。



多人連線對戰



硬件配套完善，那遊戲種類呢？開幕初期，官方已準備了逾25款包含益智、冒險、運動、對戰等元素的VR遊戲，好讓入場人士逐一親身試玩，當中務必要玩的，包括《The Walk命懸一線》，玩家穿戴多個感測器，並走在由搖晃地台搭成的獨木橋，畏高朋友面對這樣的高空驚慄，相信別有一番感受。別以為體驗館屬大人專利，實在場區內有適合小朋友的VR遊戲，如全城運動系列，由乒乓球到羽毛球，射箭以至棒球，還有老少咸宜的經典遊戲《Fruit Ninja》，玩家在綠色布景前切水果的同時，其華麗身影亦會同步錄影，之後更會製成影片給你帶走，讓你在VR世界留下真實回憶。



VIVELAND×E.R Studio



門票：$398（成人）、$298（小童、優惠）



營業時間：12:30pm至9:45pm（星期一至五）



10:30am至9:45pm（星期六及日）



地址：荃灣愉景新城L2 shop 2008



網上購票：ww.erstudio.com.hk/



