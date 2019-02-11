﻿Surface Pro 6商務版迎新歲

新一年想工作順利，甚至有所突破，怎少得一部高效能又多用途的二合一平板電腦？Microsoft為讓用家可以提升企業效率及發揮潛力，早前推出了商務版Surface Pro 6，除了預載Windows 10 Pro，還提供上門更換裝置服務，確保業務運作流暢無阻。



文、部份圖片：B1807



查詢：Microsoft/2804 7443



升級第8代Core處理器



新一代Surface Pro 6延續前作簡約造型，除了白金色，今代還加入了石墨黑可供選擇，熒幕沿用12.3吋4：3畫面比例的PixelSense觸控熒幕（解像度2,736×1,824），機身重量輕至770g（i5機款），外出工作依舊輕鬆上陣，不過效能不可同日而語，事關新作升級至第八代Intel Core處理器，最高可選配Core i7-8650U、16GB RAM及1TB BGA PCIe NVMe SSD，機身兩側找到USB 3.0、mini Display Port及隱藏於支撐架背後的micro SD插卡槽。平板模式工作時，除了直接的觸控輸入，也可以配合Surface手寫筆（售價$798），在畫面上隨時發揮創意及記錄靈感。至於進行大量文字輸入時，當然要出動實體鍵盤保護蓋（售價$1,048起），同時調整Surface Pro 6的機背支架至合適的顯示角度，這就可以Notebook模式暢快工作。







說到Surface Pro 6商務版與一般家用版的最大分別，除了預載Windows 10 Pro系統，方便企業用家進行業務部署及管理，還可享有新推出的「升級更換計畫」，當中包括加快上門更換服務，萬一裝置需要維修，用家可在寄回前三至五個工作天，即取得替換的新裝置，從而減低停工時間，令業務快速重回運作，而此服務毋須額外收費。除了Surface Pro 6，Microsoft為從事多媒體創作的用家帶來第二代AIO電腦Surface Studio 2，當中可充當28吋巨頭繪圖板的PixelSense熒幕，畫面亮度及對比度分別提升了38%及22%，並經過校準以提供更真實的色彩。效能方面，Surface Studio 2不但升級至第8代Core處理器，還改用了Pascal架構的顯示卡，GPU效能提升幅度達50%，除了支援Surface手寫筆及Surface Dial，也完全對應Windows Ink應用。