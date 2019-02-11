﻿佳節共享 浪漫海鮮餐

情人節是答謝另一半的好時機，到底訂哪間餐廳慶祝，亦是一大難題。其實只要有美景美食，再交換一份心思小禮物，定必讓雙方甜蜜又高興。文：李泳烔



無敵維港美景，有誰不愛？Red Sugar的室外平台能飽覽整個維港景致，餐廳推出的尊貴皇室情人節二人共享晚餐（$1,880/2位），包括Veuve Clicquot Champagne凱歌王牌香檳、Cloudy Bay Sauvignon Blanc白酒或Pinot Noir紅酒，最適合愛酒人士。前菜手切Jamón Ibérico西班牙伊比利豬火腿拼盤，配上來自法國、英國及西班牙等地的手工芝士。然後迎來簡單味美的冰鎮海鮮盤，包括有黑魚子醬、波士頓龍蝦、阿拉斯加蟹、煙燻澳洲Petuna海鱒魚等，任誰都無法抵抗。主菜香烤澳洲羅賓斯島和牛西冷配焗波士頓龍蝦占米多，驚喜十足，一次過品嚐海陸滋味。甜品大師Julien Gourmelon特別設計了兩款情人節限定甜品，保證情侶吃得心滿意足。



想在鬧市獲得片刻寧靜，位處二十一樓的Wooloomooloo Prime相信能如你所願，餐廳推出情人節四道菜套餐（$2,280/2位），以海鮮拼盤為序幕，繼而奉上暖胃的南瓜濃湯，主菜可選香烤智利鱸魚配八爪魚或香烤澳洲和牛牛柳，可滿足「食肉獸」和海鮮迷，甜品以澳洲傳統忌廉蛋白批、芝士餅、法式焦糖燉蛋及暖心朱古力蛋糕作結，為你和愛侶帶來難忘的一夜。



Red Sugar



地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店7樓



電話：2252 5281



Wooloomooloo Prime



地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 21樓



電話：2870 0087