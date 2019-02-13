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﻿幼兒抗敏護膚

2019-02-13 列印
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　　由於空氣污染嚴重，身邊愈來愈多朋友出現敏感肌徵狀，最直接的護膚方法，當然從挑選護膚品開始，來自法國的醫學護膚品牌La Roche-Posay，一直投入大量資源在皮膚科研上，配方不含香料防腐劑，特別適合敏感皮膚及擁有幼嫩肌膚的小朋友。首推品牌的温泉紓緩噴霧，直接由法國溫泉水源抽取，有紓緩鎮靜、降紅、止癢、抗刺激、抗氧化等作用。溫泉水溫和安全，可用作爽膚水、補濕及紓緩噴霧，適合嬰兒、小童、孕婦、敏感肌膚、濕疹肌膚使用。其餘王牌產品則有B5萬用修復霜，可助肌膚抗刺激及降紅。

文︰Angel

查詢︰www.cn.laroche-posay.hk
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