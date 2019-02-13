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﻿珠寶盛宴 限定禮遇

2019-02-13 列印
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　　過時過節，如想沾沾旺氣的話，不妨到ELEMENTS圓方火區參與太子珠寶鐘錶由即日起至2月17日舉行的彩頌瑰麗珠寶鐘錶展覽。場地以代表生生不息的圓環拱門設計，中央則擺放着是次展覽最矚目的高級珠寶首飾。

　　提到展覽焦點，必數藍寶石鑽石高級珠寶項鏈（下右圖），重43.42克拉的枕形藍寶石配上無數閃亮的鑽石，高貴搶眼；至於翡翠鑽石高級珠寶項鏈（下左圖），同樣驚艷，且能展現大自然之美。

　　場內除有珠寶盛宴外，還會展出Grand Master系列的創新工藝腕錶，現凡蒞臨參觀展覽，更可尊享期間限定禮遇。文︰Angel

查詢︰www.princejewellerywatch.com
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