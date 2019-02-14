﻿全球特色書屋

書店常被視為每個城市的文化地標及動人文化風景，人氣在線住宿預訂平台Booking.com早前便發佈了全球十大特色書屋名單，向一眾愛書人推介結合書店及住宿概念的設施，讓大家可以嗅着書香入眠。



文：林逸 圖：林逸、Booking.com 鳴謝：Booking.com



與書為鄰 別具特色



全球十大特色書屋中，亞洲及非亞洲地區各佔五席，以後者來說，紐約Library Hotel用上圖書館最常用的「杜威十進分類法」替酒店的樓層及房間作出創意命名，好像「7」樓是藝術樓層，「9」樓則為歷史樓層，「001」房間是建築房，「004」房間則為攝影房等等，極具特色。至於蘇黎世B2 Boutique Hotel + Spa，便以多達三萬三千冊的豐富館藏及古風滿溢的藏書空間為人津津樂道（大圖）。



區內其餘三席方面，擁有十五世紀建築風格的佛羅倫斯Il Salviatino酒店，房內便有許多藝術珍品及豐富意國典籍；建於十八世紀、位於英國西倫敦劇院區的倫敦Hazlitt's酒店，更設有二十四小時開放、擺滿不同領域書籍的圖書休息室；至於在中美洲度假勝地安提瓜的Carlisle Bay酒店，特別打造了一個隱密簡約的圖書館，藏有不同的經典文學、建築及哲學書籍，介紹加勒比海的獨有文化。



文青聖地 打卡熱點



亞洲區的五家特色書屋，除卻海得拉巴Taj Falaknuma Palace及期間限定「快閃書屋」的上海幸福集薈，其餘三家均是各具特色。當中因「誠品」這品牌而備受熱捧的台北誠品行旅，便是不少文青的朝聖地，不論是酒店入口處的巨型書牆，或是每間人文套房內各具特色的藏書主題，都為客人打造出猶如置身書店的文藝場景及愉悅閱讀空間。



來到東京池袋的Book and Bed Tokyo旅館，更讓文青們大感雀躍。這個結合書店及膠囊旅館的特色住宿設施，雖然沒有舒適的牀墊、枕頭或羽絨被，客人卻可邊看書、邊休息，是個心靈樂土，不入住的也可選擇下午時段付出每小時540日圓（約38港元）費用進內參觀，感受箇中氛圍。



另在蘇州的Tonino Lamborghini酒店，便可在按蘇州書苑風格構建的酒店範圍內，邊賞着精緻秀麗的古典園林景色，邊細味古雅書香，酒店內放着各種書籍、雜誌等中外讀物，為旅者帶來融合古今中外的書香旅程。要留意除了上海幸福集薈外，其餘九家特色書屋均可經Booking.com預訂。