﻿智能高科 蒸氣熨斗

部份圖片：陳鐵剛 查詢：2619 9663
減少「熨燶衫」機會
Philips新推出的智能蒸氣電熨斗PerfectCare Elite Plus（型號：GC9682），賣點之一是配備DynamiQ智能動感蒸氣技術，精確感應熨斗的移動方式及靜止時間，並根據用家熨衣時的節奏，自動輸出適量蒸氣，配合高達8 Bar蒸氣壓力、600g強力蒸氣噴射，可瞬間滲透衣料深層。實際測試時，發現當速度慢下來時，熨斗會輸出更多蒸氣，產生一種類似氣墊的效果，減少發熱板直接接觸布料，令「熨燶衫」機會大大減少。
熨斗還配備獨家OptimalTEMP免調校溫控技術，可配合不同質料的衣物，自動調校適當溫度熨衣。這項技術的確很User-Friendly，無論是絲質、棉質或牛仔布料，開機後直接熨衣就可以，系統會自動控制熨斗和布料接觸時的溫度，而蒸氣泵亦會即時配合，當感應到熨斗靜止時，系統就會立刻停止輸出蒸氣，如果閒置太久，斷電安全裝置會自動開啟。售價：$4,388
測試評語 除鈣功能抵讚
這部智能蒸氣電熨斗的除鈣功能值得一讚，熨斗水量使用多，出水位鈣化必定較多，此智能蒸氣電熨斗配備先進除鈣裝置、提示燈及提示聲響，毋須過濾器，只要打開裝置，鈣化物就會隨水而流走，加長熨斗的壽命。