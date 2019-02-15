﻿巧手調配 巧手調配

雞尾酒複雜多變，有經典亦有創新，各適其適。中環新開酒吧ThirtySix Bar就以經典高球雞尾酒作賣點，看似簡單，調製過程卻相當講究。文：陳芍瑩 圖：黃頌偉



所謂高球雞尾酒，是以蒸餾酒為基底，混以梳打水或水，以及加上長條形冰塊而成的酒品。酒吧老闆Phillippe Nguyen獨愛這種以酒、水及冰三種元素調成的雞尾酒，只因其獨特味道。「雞尾酒多變，但傳統款式漸被遺忘。大多數人只重雞尾酒的賣相和顏色，加入不同利口酒添味，忽略應有味道。我希望把一切還原基本步，讓更多人知道甚麼才是傳統雞尾酒。」



雖然美國、歐洲或日本也有這種雞尾酒，惟Phillippe特別醉心於日本調法。「製作日式高球雞尾酒，特別講究冰塊溫度和形狀，以及梳打水或水的質素，這些會直接影響雞尾酒的味道，必須一絲不苟。」因此冰是自家製，水要PH值8.5，入口才更順滑。倒酒必須倒在冰塊面，而倒梳打水或水就在冰塊與杯子之間，才可製造恰似香檳的氣泡，增加層次。



就算是攪拌次數，也有明確規定，絲毫不差。如全杯透明的Highlander，以十年BenRiach及自家製梳打水調製，倒酒後先順時針攪動十三個圈，加了梳打水後再逆時針攪拌三個半圈，最後加上橙皮才成，容易入口且帶橙香。或是21st Century California，以口感剛強的聖巴爾塔扎梅斯卡爾酒調配，最後在杯邊放上一塊80%黑朱古力，平衡酒的濃烈。



ThirtySix Bar



地址：中環荷李活道23號金珀苑2樓



查詢：2336 4498