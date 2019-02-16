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英倫名牌春裝 入貨攻略

2019-02-16 列印
黑底拼紅花圖案 One-piece 原價$2,600 優惠價$1,820
黑色拼花圖案長袖One-piece 原價$2,050 優惠價$1,435
白色底碎花圖案背心One-piece 原價$5,300 優惠價$3,710
紅色花卉絲質 One-piece 原價$2,000 優惠價$1,400
黃色花卉短袖 One-piece 原價$2,150 優惠價$1,075
紫色Jumpsuit 原價$1,850 優惠價$1,295
綠色喱士 One-piece 原價$1,700 優惠價$1,190
黑色星星圖案 One-piece 原價$1,700 優惠價$850
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　　春節的慶祝活動仍未完結，大家又有藉口繼續買靚衫，最近英國倫敦品牌Phase Eight推出春季折扣優惠，多款宴會裙款皆以四折至七折發售，Zoey為大家精選心水款式，即Check！

　　英國倫敦品牌Phase Eight，以優雅及現代品味設計見稱，其簡約剪裁的晚裝，一直是亮點所在。除了出色的手工，其優質布料如刺繡、喱士及絲綢，皆能為女士帶來高貴時尚魅力，是出席新春宴會之選。首選當是花卉圖案設計，搶眼之餘，亦甚有春回大地的氣息。今次新春優惠以四折至七折發售，部份One-piece裙款折後只需數百元，是精明入貨好時機。

查詢︰2234 9178
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