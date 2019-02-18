﻿Notebook 9 Pen 添15吋成員

別以為只有Galaxy Note系手機方有S Pen，事實Samsung去年已將備受好評的手寫筆功能移植至Notebook 9 Pen系列，讓電腦用家也可手握S Pen，手寫記事或繪圖創作，而剛推出的2019年版，除了效能及續航力雙雙提升，還在原有13.3吋以外，增添了15吋新成員。文、圖：B1807 查詢：Samsung/3698 4698



S Pen反應更靈敏



貴為二合一平板電腦的Notebook 9 Pen，不管是13.3吋，又或全新15吋型號，皆配備RealView Display全高清觸控熒幕（解像度1,920×1,080），亮度達500nits，且擁有色準更佳的Delta E <2.5色譜，畫質出色之餘，只要將熒幕完全反摺，即可切換至平板模式，這時直接從機底抽出S Pen，便可在熒幕書寫塗鴉，並藉其0.7mm筆尖及4,096級筆壓，精確記錄閣下的創作靈感，還可因應需要更換素描或彩繪的專用筆尖，令一筆一畫填滿細節。值得一提的是，今回新S Pen依舊不用充電，而且反應比上代快兩倍，書寫效果更流暢，開啟相關應用程式如《Air Command》，由Cap圖到製作GIF亦更加得心應手。要是在課堂或會議途中記事，還可以利用Voice Note with Pen功能，一邊書寫一邊錄音，並以書籤加以整理錄音筆記。



支援UFS記憶卡



說回電腦本身，2019年版Notebook 9 Pen採用全鋁金屬機身，當中13.3吋重量僅1.12kg，輕便易攜不在話下，由於電池續航力大幅提升至15小時，令商務用家放心外出工作。效能方面，13.3吋入門型號採用第八代Core i5處理器、8GB記憶體及256GB SSD，最高可選配Core i7-8565U處理器、16GB記憶體及512GB SSD。而15吋機款除了同樣配備Core i7、16GB RAM等規格，還內置NVIDIA GeForce MX150（2GB GDDR5）獨立顯示卡，圖像處理能力較13.3吋機款更強。此外，新作不但支援GIGA WiFi，提供高達1.7Gbps傳輸速度，還首度內置UFS卡槽，相比傳統micro SD卡，讀取及寫入速度分別快五倍及兩倍，方便用家快捷地傳送或儲存大型文件。