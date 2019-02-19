﻿豪斯登堡 幻光樂園

號稱日本最大主題樂園的豪斯登堡（Huis Ten Bosch），位於九州長崎縣（Nagasaki）境內，主打荷蘭花色之餘，近年更加入不少電子及浪漫元素，好像今個冬季便推出世界最長的光影噴水表演及夢幻河船巡遊等活動，變身成為夜間光の王國。



文：Rachel 圖：Rachel、



HK Express、豪斯登堡



鳴謝：HK Express、長崎縣



長崎縣位於日本九州西部，對香港遊客來說，昔日交通稱不上便捷，幸好HK Express剛開通香港直航長崎的航機服務，往返當地只需兩個多小時機程，大大減省交通時間，令日後到日本玩又多了一個好選擇！



說到長崎縣的景點，其中一處最具代表性的必定是距離長崎機場約一小時車程的豪斯登堡，這個日本國內面積最大的主題樂園，佔地廣達一百五十二公頃，樂園在1992年開幕時以荷蘭花園風情為主，近年更積極加入大量電子科技元素，教人耳目一新。



早前我便趁着乘搭HK Express長崎首航航班的機會，重遊闊別約十年的豪斯登堡，我在黃昏抵達樂園，夕陽剛好斜照着這個歐洲格調水鄉，乘小船沿運河遊園一遍，雖然缺少了春日鬱金香的點綴，可是周遭高低錯落的歐式建築及小橋流水，依舊迷人！



世最最大 浪漫光影區



當中被運河包圍着的園區中心藝術花園（Art Garden）一帶，更成為世界規模最大的光の王國（至5月6日），由大約一千三百萬顆彩色燈飾組成約六十米長的藍色瀑布，也有透着藍光的草地包圍着的彩燈花園及光の天空Cafe等，後者只要付500日圓（約36港元），便可坐在高架的浪漫Cafe邊欣賞燈飾邊喝杯熱飲，氣氛一流！



至於寬廣的運河上，每晚由六時至十時，每隔半小時便會上演全日本最大的光影噴水表演，長約八十五米的噴水池在強勁音樂帶動及光影投射下，有節奏地噴出水柱，交織出彩色水幕，非常震撼！這裏每晚還有盛大的河船巡遊表演，船上的表演人員經過彩虹般的光影運河時均會載歌載舞，非常熱鬧，有興趣的還可付費1,000日圓（約72港元）乘貢多拉加入巡遊隊伍行列呢！看燈光秀外，別忘來到VR館暢玩，這裏新設了世界最強的VR過山車體驗，速度感直逼真實過山車，愛刺激者不妨前來挑戰。



豪斯登堡



地址：長崎縣佐世保豪斯登堡



電話：81 570 064 110



時間：10:00-22:00（星期六及日開9:00）



費用：一天任玩門票成人7,000日圓（約502港元），學生及小童4,600日圓至6,000日圓（約330港元至431港元）。



網頁：www.huistenbosch.co.jp