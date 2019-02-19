﻿珍饈美饌（2） 矜貴精卵魅力

魚卵美饌歷史源遠流長，據說早於公元十世紀，矜貴鱘魚子醬已登上拜占庭帝國貴族的餐桌。至於泛橘光的鮭魚卵不僅是俄羅斯和烏克蘭等國美食，晶瑩剔透的鮭魚子、口感細密的飛魚子，以及泛橘光的雲丹，同樣是受歡迎日本料理。



文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：Lady Fifi、褚樂琪



鹹鮮魚子 香滑海膽



鱘魚魚子醬（Caviar）有多款不同品質及風味，當中呈暗棕灰色的Oscietra深得西廚垂青，意大利餐廳Sabatini按傳統配迷你班㦸Blini作開胃菜，風味清新。至於Gough's on Gough的蟹肉多士，選用中國可持續Oscietra魚子醬，以清甜鹹鮮的蟹肉凸顯魚子醬的鹹香，底層烘酸麵包抹上濃郁的牛脂Beef Dripping，正好與魚子醬的油脂互相輝映。



魚子醬除配香檳，亦可配搭伏特加，以蒸餾酒的辛刺帶出魚子醬的鹹鮮。澳門永利吧以此作基調，招牌雞尾酒Million Dollar Baby化身貴氣十足的Dirty Martini，有別於坊間以橄欖汁漬伏特加及苦艾酒，為經典Martini增添風味的做法，先以黑松露汁結合白松露油漬伏特加，增添馥郁純厚和圓潤口感，再融合酒體輕爽的苦艾酒和橄欖汁，經調製的Million Dollar Baby勁度十足，然而不失輕盈順滑，且散發恰如臘肉般的味道，細嚼伴隨的Sevruga魚子醬，卵囊油脂隨即爆發，除有海洋鹽香外，更帶堅果味。至於有Red Caviar之稱的鮭魚子，在烏克蘭等地同樣流行，Dacha用俄羅斯班戟Blini和綿密豐盈的烏克蘭忌廉Smetana作配搭，以前者的微甜和後者的微酸，帶出Kamchatka野生鮭魚子的鹹香，風味清新。



來到四季菊，眼前泛着橘光的馬糞海膽，入口滑順綿密，帶濃郁海水味，配合沾上天婦羅粉漿輕炸而成的紫蘇葉，為有雲丹之稱的海膽，增添酥脆和薄荷清香。早前當造的白子（鱈魚精囊），披上如紙薄的天婦羅炸衣，外層鬆脆輕盈，內裏柔滑豐腴，質感對比強烈，卻又出奇地匹配。在天后小店甘飯館嘗到久違的禮雲子蒸蛋（須預訂），鹹淡水交界的小蟹蟛蜞，卵子恰似BB蟹膏，稱為禮雲子，淋在蒸水蛋上，芳香撲鼻，禮雲子的甘美正好為蒸水蛋提味，佐以米飯享用，屬傳統家常風味，令人不可抗拒。



查詢：



Sabatini2733 2000



Gough's on Gough2473 9066



澳門永利吧（853）8986 3663



Dacha2420 3555



四季菊2805 0600



甘飯館3568 2832