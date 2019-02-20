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﻿地中海風情 春日新飾

2019-02-20 列印
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　　春回大地，大家已急不及待換上新裝了。Swarovski透過富有濃厚歷史色彩的閃亮符號，作為新季的創作藍本，充分演繹出地中海文化，說不定能為閣下的新裝配搭帶來Mix & Match靈感。

　　別具特色的包括洋溢摩洛哥風情的Lucky Goddess及Origins主題系列，以清新手法詮釋經典符號的設計，珊瑚色和翠藍色水晶吊飾凸顯華麗與活力，配襯春日衣飾定能塑造完美Total Look。而這些符號其實都象徵了幸運、愛情、健康、成長、積極、力量，配戴或送贈友人時，就多了一份意義。文︰Angel

查詢︰www.swarovski.com
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