﻿美國首試 600LT Spider聲色藝全

英國McLaren上周邀請筆者飛到美國Arizona，試駕兩款開篷超跑，包括快將於3月在港開售的720S Spider，以及這輛以賽道快飆享樂為本的限量版600LT Spider。文、部份圖片：彭志揚（美國Arizona）



600LT Spider規格及調校跟去年11月在港推出的600LT Coupe硬頂版沒分別，唯一不同是配用電動摺合硬頂，開或關約需15秒（可於40km/h或以下開合），車重比Coupe版增加50kg，廠方強調Spider版仍然是同級最輕（乾重1,297kg），而且0至100km/h加速跟硬頂版同為2.9秒！



今趟試車分開路試及賽道兩部份，由於美國嚴打超速，所以一般公路或山路都不敢開得太快，不過全程開頂馳騁感受超爽，一般50至60mph速度行駛，車廂亂流和噪音不算嚴重，反而更能清楚聽到引擎及高置尾喉咆哮聲響！



600LT賽車化硬避震配合簿身桶椅，舒適度當然不及同系570S Spider，不過賽道快駕享樂才是重點，所以廠方安排傳媒到Arizona Motorsport Park賽車場盡情狂飆。傳動和懸掛在Track模式表現狂野又生猛，轉向入彎銳利、敏捷、精準，原車配用Pirelli Trofeo R車胎提供非凡抓地力。Brake Steer系統可令車尾在緊急時刻會漸進地外甩幫助轉彎，感覺平衡美滿。600LT名副其實賽道神器，打開車頂落場感受更刺激！



跟上次硬頂版一樣，600LT Spider生產期只有一年，本地配額未知有多少，不過按去年硬頂版24輛配額甫開賣即售罄情況來看，預計車價貴10%的Spider版同樣搶手，想買就要快手。