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﻿美國首試 600LT Spider聲色藝全

2019-02-21 列印
■排氣喉設於引擎蓋頂，好處是散熱快和減輕重量。
■車廂鋪排跟硬頂600LT一樣，手動桶椅為標準項目。
■打開車頂後在賽道以127mph（約205km/h）狂飆，感受超爽！
■電動硬頂開或關約15秒，不算太快。
■Pirelli Trofeo R車胎提供驚異抓地力。
■600LT Spider車重較570S Spider減輕100kg，0至100km/h只2.9秒。
■Lime Green是600LT Spider專用顏色。
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        英國McLaren上周邀請筆者飛到美國Arizona，試駕兩款開篷超跑，包括快將於3月在港開售的720S Spider，以及這輛以賽道快飆享樂為本的限量版600LT Spider。文、部份圖片：彭志揚（美國Arizona）

        600LT Spider規格及調校跟去年11月在港推出的600LT Coupe硬頂版沒分別，唯一不同是配用電動摺合硬頂，開或關約需15秒（可於40km/h或以下開合），車重比Coupe版增加50kg，廠方強調Spider版仍然是同級最輕（乾重1,297kg），而且0至100km/h加速跟硬頂版同為2.9秒！

　　今趟試車分開路試及賽道兩部份，由於美國嚴打超速，所以一般公路或山路都不敢開得太快，不過全程開頂馳騁感受超爽，一般50至60mph速度行駛，車廂亂流和噪音不算嚴重，反而更能清楚聽到引擎及高置尾喉咆哮聲響！

　　600LT賽車化硬避震配合簿身桶椅，舒適度當然不及同系570S Spider，不過賽道快駕享樂才是重點，所以廠方安排傳媒到Arizona Motorsport Park賽車場盡情狂飆。傳動和懸掛在Track模式表現狂野又生猛，轉向入彎銳利、敏捷、精準，原車配用Pirelli Trofeo R車胎提供非凡抓地力。Brake Steer系統可令車尾在緊急時刻會漸進地外甩幫助轉彎，感覺平衡美滿。600LT名副其實賽道神器，打開車頂落場感受更刺激！

　　跟上次硬頂版一樣，600LT Spider生產期只有一年，本地配額未知有多少，不過按去年硬頂版24輛配額甫開賣即售罄情況來看，預計車價貴10%的Spider版同樣搶手，想買就要快手。
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