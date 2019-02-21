﻿老區活化柔佛壁畫街

馬來西亞柔佛州（Johor）的旅遊好去處，除卻旅遊熱點新山（Johor Bahru），還有近年迅速冒起的居鑾（Kluang）。居鑾沒有大興土木打造新景點，反而是保留當地的歷史文化，重頭戲是將老城區活化成為壁畫街，平添藝術趣味。



文、圖：Rachel 鳴謝：永安旅遊、Columbia Leisure Sdn Bhd、Hotel Jen Puteri Harbour



注入藝術感



居鑾位於柔佛州中部，距離吉隆坡約三小時車程，這裏在二十世紀初曾繁盛一時，是英國殖民時期的柔佛州行政首府，可惜後經戰爭蹂躪，加上蘇丹的反對，戰後只好將首府地位拱手讓予新山，居鑾自此淪為二線城市。



今日所見，曾經繁華的老城區中心，大致仍保留着當年的影子，舉目盡是古雅的百年老建築，只是大多人去樓空，顯得有點蒼涼！為保存這份城市記憶，自2015年起，居鑾的一群畫師及藝術學校學生，便參照檳城及怡保等地的經驗，將老城區活化成為壁畫街，重新注入生氣。



這些壁畫現可見於老城區的多條橫街，主題及畫風各異，有以地道生活風情如孩童街頭遊戲，也有以卡通、科幻故事及動物等為題，甚至有3D立體畫作，吸引不少遊人拍照！其中的人氣「打卡」點，便是一幅繪在高牆上的壁畫，畫中描述包括馬拉人、華人及印度人等不同種族的女性圍在一起，談天包飯糰，氣氛和諧，正正表達馬來西亞多元種族文化的核心，難怪極受當地人愛戴。



除卻藝術氣氛濃厚，居鑾壁畫街在去年更奪下環保大獎「Green Award」，以表揚街上隨處可見的環保元素，這些多為舊物重用的設計，包括街上的座椅及垃圾桶等，不少俱以舊油桶或古木翻新並髹上色彩製成，美觀實用，更方便遊客可隨時坐下歇息！



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永安旅遊馬來西亞五天團（團號：AMKKA05U），暢遊吉隆坡、新山迪沙魯水上探險樂園、居鑾壁畫街、Aw Pottery Studio陶瓷中心、Zenxin Oganic Park有機農場、Pavilion購物廣場、三井Outlet Park及「七彩階梯」黑風洞等，2月及3月有多團出發，每位3,299港元起。



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